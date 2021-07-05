“Фигура – огонь!”, “Хорошая грудь”. Собчак снялась в купальнике

“Открыла пляжный сезон в Баку. Кстати, тут очень неплохо: огромные пляжи и приятный ветерок –никогда не жарко”, – написала она.

Телеведущая позировала в сиреневом цельном купальнике и шортах в тон.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

“Фигура – огонь!” – отметила подписчица katrinastaempfli.

“В каком месте?” – спросила yakovleva7465.

“Во всех местах. Подтянутая, худенькая, хорошая не обвисшая грудь, спортивные руки вон какие. Очень даже приличная фигура”, – ответила katrinastaempfli.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

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