 

Dodge Viper GTS-R Final Edition ACR продали на аукционе

05.07.2021, 11:02, Новости дня
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Американская модель Dodge Viper GTS-R Final Edition ACR продана с аукциона за рекордные 402 тысячи долларов.

Вместе с тем существенно отразилось на стоимости то обстоятельство, что пробег автомобиля составил всего 82 километра, что позиционирует его, как новое транспортное средство. Напомним, в 2017 году в честь 25-летнего юбилея выпустили пять спецверсий, одной из которых и оказался проданных экземпляр GTS-R Final Edition ACR. Автомобиль имеет яркий белый оттенок и увеличенные 19-дюймовые диски.

Кроме того, Автомобиль имеет ряд деталей из углеводорода, а также стильные бамперы, увеличенное антикрыло и другие доработки. Под капотом установлен 8,4-литровый агрегат на 645 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение шестиступенчатой «механикой».



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