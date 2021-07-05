Dodge Viper GTS-R Final Edition ACR продали на аукционе

Американская модель Dodge Viper GTS-R Final Edition ACR продана с аукциона за рекордные 402 тысячи долларов.

Вместе с тем существенно отразилось на стоимости то обстоятельство, что пробег автомобиля составил всего 82 километра, что позиционирует его, как новое транспортное средство. Напомним, в 2017 году в честь 25-летнего юбилея выпустили пять спецверсий, одной из которых и оказался проданных экземпляр GTS-R Final Edition ACR. Автомобиль имеет яркий белый оттенок и увеличенные 19-дюймовые диски.

Кроме того, Автомобиль имеет ряд деталей из углеводорода, а также стильные бамперы, увеличенное антикрыло и другие доработки. Под капотом установлен 8,4-литровый агрегат на 645 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение шестиступенчатой «механикой».