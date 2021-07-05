Актриса Анна Хилькевич объяснила, почему опасно быть авторитарным родителем

Популярная российская актриса Анна Хилькевич рассказала, почему не стоит быть авторитарным родителем. Зачастую они устанавливают множество ограничений для детей, ждут от них мгновенного послушания.

Существует тип авторитетных родителей. Они устанавливают для наследников довольно гибкие границы, предпочитают объяснять те или иные понятия, стараются поддерживать теплые отношения с детьми. По словам Хилькевич, некоторые родители все разрешают, у них нет ограничений в поведении малышей.

Актриса отметила, что у авторитарных родителей вырастают раздражительные и конфликтные дети. Наследники отцов и матерей, которые все разрешают, являются импульсивными и агрессивными, у них нет уверенности в своих силах. Дети авторитетных родителей – дружелюбные, энергичные, самостоятельные, целеустремленные.

Хилькевич считает, что ребенку нужно рассказывать о нормах общества, доносить правила поведения в нем, говорить о причинах и следствиях. Также необходимо в пределах разумного предоставлять выбор. Во всем важно соблюдать баланс, не допускать, чтобы свобода переходила все границы. Когда это происходит, в обществе появляются мужчины в платьях, звучит мат.

Звезда сериала «Универ» уже прошла все стадии родительства. Она убеждена, что дети меняют отцов и матерей к лучшему, пишет портал «Глобал. МСК».