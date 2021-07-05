 

Суп из кабачков с базиликом поможет подавить вирусы

05.07.2021, 11:00, Разное
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Диетолог Дениз Узуноглу пояснил о блюде, посредством употребления которого можно подавить вирусы, проникшие в организм. По его словам, необходимо включить в рацион суп с базиликом и кабачком.
В борьбе с вирусами помогает употребление холодных супов. Одной из вариаций может быть блюдо, в составе которого присутствуют базилик и кабачки. В таком супе содержится множество антиоксидантов, способствующих детоксикации организма.

Полезными свойствами наделен суп из свеклы. Этот овощ помогает снижать давление, способен подавлять различные воспалительные процессы. Диетолог порекомендовал начать есть на постоянной основе йогуртовый суп из чечевицы с добавлением лапши. В таком блюде в достаточном количестве содержится белок и витамины, пишет портал «Политэксперт».



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