 

Во МХАТе назвали зарплату Татьяны Дорониной

05.07.2021, 11:00, Разное
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Во МХАТе имени Горького назвали зарплату, которую получает актриса Татьяна Доронина. Ежемесячно на ее счет перечисляется 530 тысяч рублей. Сама же знаменитость не появлялась в культурном учреждении с 2019 года.
Актриса Татьяна Доронина полагает, что в стенах МХАТа происходят ужасные вещи. Не так давно она написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила проконтролировать все то, что творится в культурном учреждении. В самом театре отмечают, что Доронина преувеличивает, поскольку какие-либо серьезные проблемы отсутствуют.

Во МХАТе считают, что актриса пошла на такой шаг не для того, чтобы получить реакцию Владимира Путина, а для создания общественного резонанса. Пресс-служба театра отметила, что Доронина должна вернуться в культурное учреждение и начать исполнять свои обязанности президента. Якобы в стенах МХАТа имени Горького артистка не появлялась почти два года. При этом Доронина каждый месяц получает полмиллиона рублей, поскольку она продолжает числиться в учреждении, пишет портал «Глобал. МСК».



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