 

В Сибири полыхает территория размером с Люксембург

05.07.2021, 10:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ полыхают множественные пожары, пишет N-TV. В Сибири от огня пострадала территория размером с Люксембург. Эксперты связывают происходящее с глобальным потеплением. Ситуация опаснее, чем в предыдущие годы из-за аномальной жары и длительного периода засухи, объясняет немецкий телеканал.


Reuters

В РФ полыхают множественные пожары, пишет N-TV. Сильнее всего от них пострадала Сибирь. В Якутии пламя охватило территорию размером с Люксембург. В малонаселённом регионе сейчас действует чрезвычайное положение.

Международная экологическая организация Greenpeace направила туда волонтёров, чтобы защитить в том числе и национальный парк «Ленские столбы», который с 2012 года считается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В труднодоступном регионе в этом году ситуация особенно плохая, рассказывает N-TV.

По всей РФ от 264 лесных пожаров пострадали 325 526 гектар земли. В их тушении задействовано больше 4700 людей, сотни машин, 25 самолётов и вертолётов. Но во многих регионах работы приостановлены, так как ущерб от огня не так велик, как расходы на борьбу с ним.

Нынешняя ситуация происходит из-за глобальное потепления, считают эксперты Greenpeace. В этом году в Якутии лесные пожары начались раньше обычного. Они развиваются быстрее, и они опаснее, чем в прошлые годы. Всему виной аномальная жара и длительный период засухи. При этом большинство пожаров возникает не из-за ударов молний, а по вине человека, заключает N-TV.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / Обязательный перевод пожилых работников на удаленку решено отменить

19.03 / Бутусов: В политсовет “Слуг народа” избран Слюсарев, у его семьи – бизнес в оккупированном Крыму

03.03 / Премьер Словакии пошутил про обещание отдать РФ Закарпатскую Украину за «Спутник V»

30.06 / Разработан гель, который заменяет поврежденные хрящи в суставах

30.03 / В компании Microsoft выпустили последнее обновление для операционной системы Windows 10 образца 2019 года

07.08 / В Бундестаге расценили угрозы США как «объявление экономической войны»

06.10 / Эрдоган потребовал от Армении покинуть «оккупированную территорию»

31.01 / Шрёдер – остановив «Северный поток — 2», Германия спилит сук, на котором сидит

15.12 / Обедавшего в ресторане в Москве пенсионера ФСБ обокрали на 1,2 млн рублей

26.03 / В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за выставленного портрета пособника нацистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика