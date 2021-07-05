 

Меркель прощается с Европой, не оставив после себя визионерских идей и ярких речей

05.07.2021, 10:58, Новости дня
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В этом году канцлер Германии Ангела Меркель уйдёт со своего поста и политической арены Европы, пишет Bayrischer Rundfunk. Многим будет не хватать её благоразумия и надёжности, сильных нервов и выдержки. И хотя после себя она не оставит никаких визионерских идей и ярких речей, большинство запомнит её фразу о том, что граждане ЕС «едины в стремлении к общему счастью».


Reuters

Саммит ЕС на прошлой неделе стал последним для канцлера Германии Ангелы Меркель, которая вскоре покинет свой пост, пишет Bayrischer Rundfunk. Разговоры с Венгрией об основополагающих ценностях союза и обсуждение правильной политики в отношении РФ с главами других европейских государств и правительств продлились до самой ночи. Меркель к этому не привыкать. Её самый первый саммит в декабре 2005 года также затянулся. Более того, уже тогда у неё был опыт ведения международных переговоров, так как она участвовала в процессе подписания Киотского протокола в 1997 году.

Это была репитиция всех тех кризисных саммитов, которые ожидали её в политической карьере: европейский долговой кризис, миграционный кризис, пандемия коронавируса. Сторонники и противники Меркель сходятся в том, что у неё сильные нервы и хорошая выдержка. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала её «опытным тактиком», который всегда очень хорошо подготавливается. «В этом была её сила, — вторит ей депутат Европейского парламента от немецкого Христианско-демократического союза Эльмар Брок. — Она почти всегда разбиралась в деле лучше остальных, усердная работница. Во-вторых, она могла говорить очень чётко, но и использовала в переговорах свой женский шарм, а также её не мучала свойственная нам мужчинам одержимость собственной важностью».

Благодаря ей Германию в Европе считают надёжным партнёром, подчеркнула бывший еврокомиссар Вивиан Рединг: «Я думаю, этой опоры, которой была Ангела Меркель благодаря своему благоразумию и надёжности — в том числе и в мировой политике — будет не хватать». Если она давала слово, на него можно было положиться, констатирует экс-глава Европарламента Мартин Шульц. Однако, её склонность решать проблемы одну за другой привела к тому, что в ЕС и Германии возник застой с реформами.  

Попрощавшись с Европой, Меркель не оставит после себя визионерских идей и ярких речей, заключает Bayrischer Rundfunk. Но многие запомнят фразу, сказанную ей в 2007 году к 50-летию Римского договора: «Мы, граждане Европейского союза едины в стремлении к общему счастью». 



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