Умер известный ведущий программы “Время” Юрий Петров

Российский журналист, ведущий программы “Время” в 1980-1990-х годах Юрий Петров скончался в понедельник. Ему было 74 года.

О смерти ведущего рассказала на своей странице в “Инстаграме” его коллега Алла Данько. Она напомнила, что у Петрова было два образования – актёрское и лингвистическое. Данько добавила, что журналист был первым, кто сообщил о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в СССР, сообщает телеканал “360”.