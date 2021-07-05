 

Мнение: Медвежья услуга

05.07.2021, 10:52, Разное
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Вот бы редакция ЖЖ перестала меня рекламировать в своей фирменной манере.

В настройках у меня убрана галочка «разрешить редакции ЖЖ промотировать мои записи на главной странице». То есть я это не разрешаю , но они все равно рекламируют.

Когда эта галочка стояла, все было ещё хуже. Мои статьи появлялись на главной с названиями в лучших традициях желтой прессы. Что-то вроде «Беспощадный булинг а Сети», «Не будьте «едой»!» или «Травма? Ищем ответ вместе!»

Понятно, что девочке из редакции, которая за небольшие деньги оживляет мои скучные заголовки, лень читать, поэтому она подбирает штампы по ключевым словам. В побуждающей плакатной манере, чтобы заставить обратить внимание тех, кто не хочет. «Беспощадно, не будьте, ищем ответ вместе!» Чтобы, как говорят плохие редакторы, «расслюнявить сухой стиль». Но вот я запретила в настройках брать мои записи для главной страницы, а толку мало. Все равно расслюнявливают.

Сейчас реклама моей страницы идёт под названием «Жёсткий блог о психологии». Опять немного своих слюней и хайпа.

Как бы объяснить, что нельзя навязывать рекламу и особенно в пошлой манере?

Вот когда благодарные читатели начинают меня рекламировать и цитировать, дополняя своими интерпретациями, это тоже медвежья услуга, но это хотя бы частное мнение.

А когда тебя рекламирует так издательство или площадка, не знаешь, куда деваться.

Реклама – это не только щипцы, безвкусная агрессивная реклама – это беда.

Представьте, что вы сделали что-то, и про вас пишут. Кто-то гневно пишет, как это плохо, и это полбеды. А вот когда начинают хвалить и пропагандировать в выражениях: «Загляните сюда! Не проходите мимо! Всего три минуты на чтение!» или расхваливать словами: «Здесь остро! Здесь жестко! Здесь горячо!», может стать грустно от такого порно.

Из ЖЖ многие блогеры уходят и я опасаюсь, что оставшихся начнут ещё яростней рекламировать.

Понимаете, друзья, почему нельзя быть Сокровищем и награждать всех положительными оценками, а надо ещё следить, чтобы оценка была в адекватной форме?

Встречались сами с навязанной рекламой на работе? А с другими медвежьими услугами?

Источник: Эволюция



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