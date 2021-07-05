Премьер Грузии обвинил Саакакшвили в гей-поддержке

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в связи с намеченным в центре города гей-парадом заявил, что эта акция поддерживается экс-президентом, главой украинского исполкома реформ Михаилом Саакашвили и радикальной оппозицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На заседании правительства 5 июля он предложил организаторам перенести парад в другое место.

«Есть опасность гражданского противостояния, – сказал он. – МВД предлагает организаторам избрать альтернативную локацию. Прошу их принять наш призыв».

Как отметил Ираклий Гарибашвили, «за организацией парада стоят Саакашвили и радикальная оппозиция, эти реваншисты, которые хотят устроить беспорядки и хаос».

«Я говорю об этом с полной ответственностью. Они организуют этот марш. Они хотят устроить гражданское противостояние. Мы этого не допустим», – сказал премьер-министр.

Противники гей-парада уже собрались на проспекте Руставели. Они говорят, что «очистят страну от сексуальных меньшинств». Избиты несколько журналистов, которые освещают акции.

Грузинская православная церковь резко осудила план проведения гей-парада и призвала на молебен вечером 5 июля в церковь Кашвети на проспекте Руставели. Среди находящихся в центре города противников марша много духовников.

Проведение парада поддержали аккредитованные в Грузии послы. В поддержку марша, в частности, со специальным заявлением выступило в понедельник посольство США. Посольство призвало правительство Грузии к защите прав ЛГБТ-сообщества.

1 июля в Грузии уже началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек. Ранее противники гей-парада в Тбилиси потребовали выгнать посла США из Грузии.