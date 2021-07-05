Союз коммунистической молодежи установил мемориальный камень «памяти КПРФ»

У входа в центральный офис ЦК КПРФ в Малом Сухаревском переулке Москвы прошла акция, посвященная установке мемориального камня «памяти КПРФ». Таким образом, активисты Союза коммунистической молодежи увековечили память партии, по их мнению, закончившей свою деятельность, как живой организм, в 2021 году.

«За почти 30 лет своего существования КПРФ не сделала ничего из того, что обещали ее отцы – основатели. … Сердце партии не выдержало. КПРФ умерла от стыда. Мы – художественное объединение ARTель «БОЛТ» Союза коммунистической молодежи, недавно символически предали ее тело земле. Коммунистическая партия Российской Федерации была похоронена вместе с несбывшимися надеждами избирателей» – выступил с прощальной речью представитель Союза коммунистической молодежи, слова которой приводятся на странице Арт-группы БОЛТ ВКонтакте.

«Теперь все это останется в прошлом, а мы будем строить новую счастливую жизнь без оглядки на политического кадавра. Спи спокойно, КПРФ! Пусть земля тебе будет пухом!» – добавил он.