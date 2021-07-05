 

Генконсульство РФ в афганском Мазари-Шарифе временно прекратило работу

05.07.2021, 10:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генконсульство РФ в городе Мазари-Шариф временно прекратило работу из-за обострения обстановки на севере Афганистана, сообщил спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Да», – передает ТАСС ответ Кабулова на соответствующий вопрос.

«Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность, – отметил Кабулов. – Поэтому многие консульства [зарубежных государств в Мазари-Шарифе] прекратили временно свою работу до прояснения обстановки».

Напомним, в ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) на территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.12 / Следующее поколение iPhone получит высокоскоростной Wi-Fi 6E

11.07 / Дело Юрия Дмитриева и «порнография российского правосудия»

15.04 / Каменских в Мексике сделала признание на камеру о своей уникальности

07.08 / Лукашенко: Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легло

04.10 / Впервые по рецепту искусственного интеллекта сварили пиво

08.02 / В Свердловской области произошло массовое ДТП с 20 автомобилями

07.07 / Врачи из Москвы прибыли в Алма-Ату для помощи в борьбе с коронавирусом

24.07 / Турецкие граждане оценили решение о смене статуса собора Святой Софии

12.07 / “Жму руку, цем!” Фотожабы на публикацию записей разговора якобы Порошенко с Путиным в 2015 году

09.07 / Euronews – показы моды от кутюр из-за пандемии тоже перемещаются в онлайн-пространство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика