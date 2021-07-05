Генконсульство РФ в афганском Мазари-Шарифе временно прекратило работу

Генконсульство РФ в городе Мазари-Шариф временно прекратило работу из-за обострения обстановки на севере Афганистана, сообщил спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Да», – передает ТАСС ответ Кабулова на соответствующий вопрос.

«Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность, – отметил Кабулов. – Поэтому многие консульства [зарубежных государств в Мазари-Шарифе] прекратили временно свою работу до прояснения обстановки».

Напомним, в ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) на территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных.