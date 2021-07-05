Как выбирать повседневную одежду и оставаться в тренде: советы для поклонниц разных стилей

Правильно подобранная одежда поможет создать крутой стиль, который будет уместен как повседневно, так на случай особых мероприятий. Эти наряды достаточно простые, но их сочетание выглядит оригинально и поможет оставаться в тренде. Вот несколько стильных и модных вариантов одежды.

Стиль преппи (главное фото)

Этот стиль просто идеально подходит для девушек, которые просто не могут устоять перед рубашкой с оборками или комплектом, выполненном из твида. Секрет этого образа заключается в том, что все предметы одежды должны быть хорошо скомпонованы: от повязки на голову и до лофером и сумочки.

Рабочая одежда

В последнее время этот стиль начал пользоваться большой популярностью и востребованностью. Очень интересно смотрятся рабочие комбинезоны, жилеты и штаны с несколькими карманами. Чтобы придать своему образу особый стиль, стоит надеть пару массивных армейских ботинок.

Эффектные узоры

Чтобы придать своему образу особую притягательность, можно попробовать комбинировать различные цвета, узоры и стили. Толстовка оверсайз с красивым узором с юбкой с принтом тай-дай, а также туфлями в мужском стиле и сетчатой металлической сумкой делают внешний вид невероятным. Этот наряд выглядит как современное произведение искусства.

Красивый костюм

Если нравятся стильные и эффектные костюмы, то стоит подобрать для себя наряд яркого цвета, который поможет придать образу нотки гламура. Отлично смотрится такая одежда в сочетании с блейзером, красивыми сандалиями и удобным клатчем. Можно комбинировать между собой самые яркие оттенки, но при этом выбирая пудровые варианты.

Нежное и романтичное платье

Если хочется подчеркнуть свой женственный стиль, то стоит выбрать для себя платье пастельных тонов с красивым романтическим принтом. Чтобы придать образу более современный вид, стоит поэкспериментировать с новыми фасонами и формами платьев. Такая одежда точно будет притягивать к себе взгляды.

Повседневный и спортивный стиль

Спортивная одежда достаточно плотно вошла в наш повседневный гардероб. Все началось с велосипедок и колготок, а за ними последовали джоггеры и спортивные топы. Чтобы не было похоже на то, что вы только что вышли из спортзала, стоит дополнительно надеть красивую куртку или рубашку.

Стиль электронных девушек

Это своего рода цифровая эволюция субкультуры эмо. Это очень популярный стиль среди девушек подростков. Он включает в себя волосы ярких и неестественных цветов, рубашки с изображением рок-групп и принты в клетку.

Простой и непринужденный стиль

Если хочется создать достаточно простой, но при этом роскошный образ, стоит сочетать джинсы с твидовым жакетом и обувью на каблуках. Можно добавить пару солнцезащитных очков, а также достаточно оригинальный аксессуар, например, такой как бант вместо пояса.

Стиль рок-н-ролл

Такой стиль пользовался большой популярностью в 70-х и 80-х годах, а сейчас модные девушки адаптировали его для себя. Чтобы создать красивый образ, нужно надеть рубашку, кожаную куртку и грубые ботинки. Сбалансировать наряд можно при помощи классических брюк и винтажной сумки.

Подростковый стиль

Такие наряды пользовались большой популярностью в 90-х годах и сейчас снова возвращаются в моду. Очень красиво смотрятся наряды красочных и пастельных тонов.