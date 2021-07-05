Как перейти мост, или Как выбрать правильную стратегию в конфликте (видео)

Конфликт является сигналом того, что ситуация зашла в тупик. “Надо что-то менять, так продолжаться дальше не может!” – оповещает нас назревшее противоречие. Однако люди вместо того, чтобы внимательно прислушаться, начинают кричать друг на друга. Но для человека здравомыслящего подобное положение вещей является стимулом к развитию. А для того чтобы сохранить отношения с окружающими и улучшить их, следует прилагать усилия. Специалисты в области психологии предлагают к рассмотрению пять стратегий поведения в конфликтной ситуации.

Как себя вести в ситуации конфликта?

Конфликт предполагает два варианта развития. Первый из них – деструктивный, ведущий к разрушению. А второй – конструктивный, ведущий к созиданию. Какой из них выбрать, решают участники. Психологи обозначили пять способов взаимодействия сторон конфликта, называемых стратегиями поведения. Это:

Уклонение.Приспособление.Соперничество.Компромисс.Сотрудничество.

В каждой из них есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим каждую из стратегий подробно.

Уклонение

Суть этого способа заключается в том, что разрешение конфликта откладывается на более позднее время.

Достоинства:

Эта стратегия вполне приемлема, когда дальнейшее развитие отношений не представляет собой особой важности.Не применяется силовое воздействие.

Недостатки:

Оппонент демонстрирует боязнь ответного хода.Не стоит применять, когда долгосрочные отношения важны, так как за уклонением последует ухудшение ситуации и полный их разрыв.

Приспособление

Чтобы не допустить ухудшения отношений, одна из сторон идет на уступки, ущемляя при этом свои личные интересы.

Достоинства:

Сохраняются личностные ресурсы.Возможны победа и самоутверждение в конфликте без сопротивления.

Минусы:

Оппоненту в продолжение спора приходится соглашаться на все требования, забыв об активной позиции.Согласие также и со всеми доводами соперника.При наличии серьезной причины конфликта возникают отрицательные эмоции, приводящие к очередной стычке.

Соперничество

Эта стратегия часто применяется при разрешении конфликта. Такая модель поведения заключается в отстаивании своей позиции без принятия во внимание противоположной.

Достоинства:

Установление полного контроля над ситуацией, над реакцией оппонента и его ответами.Учет собственных интересов и их настойчивое отстаивание.

Недостатки:

Чтобы добиться перевеса в споре, идут на хитрость и провокации соперника.Данная стратегия неприемлема в дружеских, любовных отношениях, поскольку трудно не учитывать интересы другой стороны.Конструктивный диалог вести сложно, если нет твердой уверенности в своей правоте.

Компромисс

Эта стратегия характеризуется тем, что потребности оппонентов удовлетворяются частично.

Достоинства:

Нахождение обеих сторон в одинаковых условиях.Конфликт может быть разрешен путем переговоров, и могут быть предложены свои варианты.Подбирается справедливое решение, которое устраивает всех.

Минусы:

Компромисс – это лишь промежуточный этап в устранении разногласий.Чтобы добиться победы, одна сторона может быть неискренней, прибегнув к лести или хитрости.

Сотрудничество

Разрешение конфликта происходит на взаимовыгодных условиях. При этом важно учесть мнение другой стороны и получить для себя наибольшую выгоду.

Достоинства:

Максимальное владение сведениями о сторонах конфликта, о причинах возникновения спора.Используются все возможные ресурсы для устранения противоречий.Конфликт обсуждается открыто.

Минусы:

Стратегия не подходит, когда стороны хотят определить, кто из них сильней.Нельзя использовать, когда какая-либо сторона не желает сотрудничать.

Таким образом, можно выбрать оптимальную стратегию для каждой ситуации, учитывая все плюсы и минусы.