Гвен Стефани вышла замуж за Блейка Шелтона

Солистка группы No Doubt 51-летняя Гвен Стефани и американский кантри-певец 45-летний Блейк Шелтон стали мужем и женой. Об этом сообщили американские таблоиды. Тайное свадебное торжество прошло в минувшую субботу, 3 июля, на ранчо певца. Фото, которые попали в распоряжение издания Page Six, были сделаны с высоты птичьего полета. На них можно рассмотреть украшеную территорию поместья с несколькими белыми шатрами и накрытыми праздничными столами, а также часовню, декорированную белыми цветами.

На мероприятии присутствовали только самые близкие, в том числе родители невесты – Деннис Стефани и Пэтти Флинн, которых, как и прочих гостей, на ранчо доставил частный лайнер. К слову, как сообщали источники ранее, часовню в своем поместье жених Блейк Шелтон построил специально для свадебной церемонии с Гвен. А за несколько дней для свадьбы они получили специальную лицензию, которая позволяла им пожениться. Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Напомним, Гвен Стефани и Блейк Шелтон познакомились на шоу The Voice, в котором оба были наставниками. В начале ноября 2015 года слухи о романе музыкантов подтвердились, когда они стали выходить вместе в свет. В тот период оба переживали развод – он расстался с Мирандой Ламберт после четырех лет брака, а Гвен объявила о расставании со своим мужем Гэвином Россдейлом, с которым прожила 13 лет и воспитывала троих сыновей.

Роман Блейка и Гвен развивался стремительно: уже в декабре того же года они представили друг друга своим родителям, а певица познакомила нового бойфренда с детьми сыновьями Кингстоном, Зумой и Аполло. За три года романа Гвен Стефани и Блейк Шелтон стали настоящей семьей, и в 2018 году музыкант сказал, что готов жениться:

Я никогда не думал, что смогу влюбиться с первого поцелуя. Рядом с ней я чувствую себя так, как будто каждый день – Рождество, Что касается свадьбы… Вы же понимаете, что мы встречаемся не просто так. Все это обязательно будет, – признался Шелтон. Помолвка пары состоялась только два года спустя – в октябре 2020 года, Гвен негласно подтвердила сей факт, появившись позже на публике с обручальным кольцом на безымянном пальце. Кстати, их романтический союз давно перерос в творческий: в 2016 году музыканты записали совместную песню Go Ahead and Brake My Heart, а Гвен также посвятила Блейку свою композицию Make Me Like You.