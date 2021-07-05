Чем больше детей, тем меньше женщины довольны своим браком — глобальное исследование



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Исследователи провели опрос 7 178 мужчин и женщин, состоящих в браке в среднем 14 лет, большинству респондентов было около 40 лет. Участники заполняли анкеты, в которых им предлагалось оценить удовлетворенность своим браком и различные факторы, которые влияют на это. Например, они отвечали на вопросы: «Нравится ли вам проводить время в обществе своего мужа/жены?». Добровольцы также предоставили информацию о своем уровне образовании, доходах и отношениях с религией.

Главный вывод, который сделали исследователи, изучив результаты — количество детей напрямую влияет на удовлетворенность своим браком, причем только у женщин. Участницы опроса признавались, что с появлением новых детей в семье у них появлялось больше недовольства своим партнером. Большим открытием было то, что на это никак не влияет уровень дохода в семье и продолжительность брака.

«Мы предположили, что материальный статус может влиять на количество детей и удовлетворенность браком. Удивительно, но мы не нашли подтверждения этой гипотезе. Родители большего числа детей, независимо от их финансового положения, сообщали о более низком уровне удовлетворенности своими отношениями», — написали авторы исследования.

По мнению ученых, это связано с тем, что на женщин ложится больше ответственности по уходу за детьми, и с появлением еще одного ребенка у матерей заметно прибавляется забот и переживаний. В то же время большинство мужчин занимаются обеспечением своей семьи вне дома, поэтому нередко их супруги очень недовольны тем, что они получают мало поддержки и помощи с детьми.

Самый высокий уровень неудовлетворенности своим браком оказался у женщин с высшим образованием, что может быть связано с необходимостью сочетать больше социальных ролей — воспитывать детей и строить карьеру. Кроме того, образованные женщины более болезненно воспринимают ограничение личной свободы, связанной с рождением ребенка.

Примечательно, что реже всех с этой проблемой недовольства своего брака из-за рождения новых детей сталкиваются религиозные семьи в разных странах. Авторы исследования считают, что это может быть связано с тем, что религиозные организации и общины обычно довольно сплоченные и всячески поддерживают своих участников и поощряют традиционные модели семейной жизни.

«Более того, религиозные люди могут не рассматривать материнство как внутренний конфликт между личными устремлениями и родительскими обязанностями», — написали ученые.