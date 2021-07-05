 

“Бил лопатой, ногами по лицу”. Чиновник МВФ от Украины сообщил, что на его мать напали

05.07.2021, 10:10, Новости дня
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“Вчера днем неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу, потом украл золотую цепочку с шеи и сбежал”, – написал он.

По словам чиновника МВФ, его мать “спасло чудо и соседи, которые вызвали “скорую” и полицию”.

“Полиция сработала отлично – преступника поймали. Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя, хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая”, – рассказал Рашкован.

https://www.facebook.com/vladyslav.rashkovan/posts/10226034359627624

Контекст:

Рашковану 43 года. Заместителем исполнительного директора МВФ он работает с февраля 2017 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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