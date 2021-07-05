Набсовет НАК “Нафтогаз” не выполнил задач Кабмина и нарушил принципы корпоративного управления – эксперт

“Сам наблюдательный совет НАК “Нафтогаз України” не придерживается принципов ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития. – “ГОРДОН”). Он нарушил основные принципы, которые были утверждены для компании, в которых были основные показатели, цели, приоритеты, которые являются фундаментальными для наблюдательного совета. Но этот наблюдательный совет их нарушил, по сути, по каждому пункту”, – заявил эксперт.

Он добавил, что набсовет никогда публично в отчетах не сообщал о выполнении этих принципов и пытался их изменить.

“Правительство показало факт нарушения основных задач, в частности – финансовых показателей 2020 года, когда вместо прибыли в 11 млрд компания зафиксировала убытки в 19 млрд грн. И правительство приняло решение сменить руководство “Нафтогазу”. Так как если работа менеджмента неудовлетворительна, то такой менеджмент заменяют”, – подчеркнул Диковицкий.

Он убежден, что Кабмин действовал законно и принципы корпоративного управления при признании неудовлетворительной работы набсовета и “Нафтогазу” не нарушал.

“Согласно закону об управлении объектами государственной собственности, Кабмин, в собственности которого корпоративные права на “Нафтогаз”, имеет полное право увольнять руководителя НАК “Нафтогаз України”, – объяснил он.

В январе прошлого года набсовет изменил состав правления компании, хотя полномочий на это не имел, заявил эксперт.

“Почему это правление так держится за этот наблюдательный совет, а наблюдательный совет – за это правление? На мой взгляд, потому что у них есть общий интерес в том, что назначение правления было незаконным. В январе наблюдательный совет утверждает правление своим решением, а в марте наблюдательный совет подает кандидатуру на председателя правления уже к правительству. Хотя по уставу представление касается как председателя правления, так и всего правления. Поэтому у меня есть вопросы к легитимности этого правления “Нафтогазу” и реагированию отдельных членов правления на сложившуюся ситуацию”, – подчеркнул Диковицкий.

Предписание НАПК о необходимости уволить назначенного правительством председателя правления НАК Юрия Витренко он счел “анекдотическим”.

“Ведь НАПК аргументирует, что подало предписание органу управления “Нафтогазу”. Хотя в законе говорится о государственных органах управления, а не об органах управления предприятиями”, – объяснил эксперт.

Контекст:

НАПК 1 июля отправило главе наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” Клэр Споттисвуд предписание, в котором требует разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко нарушил ст. 26 закона “О предотвращении коррупции” и влиял на работу “Нафтогазу”, и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон, заявляют в НАПК. Витренко заявил, что обжалует это предписание в суде. По его мнению, НАПК “штампует предписания, умышленно углубляя конфликт”.

14 июня аналогичное предписание агентство направляло в Кабмин. Окружной административный суд Киева 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его “примером избирательного правосудия”. 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета “Нафтогазу”, на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

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