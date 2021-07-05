 

В МИД рассказали, с какими странами Украина ведет переговоры о признании COVID-сертификатов

05.07.2021, 10:10, Новости дня
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В Офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции отметили, что работа по признанию COVID-сертификатов идет с Кипром и Францией.

Ранее, с 11 июня сертификаты о вакцинации от COVID-19 взаимно признали Венгрия и Украина. Венгрия – первая страна ЕС, признавшая украинское свидетельство о полной иммунизации против коронавируса.

Для полностью вакцинированных туристов из Украины также открыли свои границы Эстония, Австрия и Нидерланды.

Кроме того, Германия, Словения, Греция, Ирландия, Испания, Исландия и Швеция открыли границы для иностранных туристов, привитых индийским препаратом Covishield (которым вакцинировали в Украине), сообщала BBC News.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине.

В Украине будут выдаваться международные и внутренние COVID-сертификаты. Кроме того, будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

На заседании правительства 30 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу относительно аудита украинского COVID-сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Как отмечает пресс-центр правительства, с 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале “Дія”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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