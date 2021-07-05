 

Genesis представил первые изображения люксового седана Genesis G80 Sport

05.07.2021, 10:08, Новости дня
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Южнокорейский бренд Genesis поделился снимками премиального седана Genesis G80 Sport 2021.

Автомобиль начнут официально производить к третьему кварталу текущего года. В компании пока не называют уровень производительности и остальные особенности модели. Кроме того, данная новинка обладает спортивным «характером», что проявляется во внешнем виде. Для седана G80 Sport 2021 применили яркий оттенок Cavendish Red, отличающий модель от предшественника.

Вместе с тем распознать автомобиль можно и по бамперам, решетке радиатора, форме головной оптики и другим внешним компонентам. Также значится, что новый седан получил крупные 20-дюймовые колесные диски. Уже к ноябрю премиальная марка намерена официально представить на рынке новую версию Genesis G90.



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