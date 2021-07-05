 

Обнародованы фотографии нового внедорожника Great Wall Tank 600

05.07.2021, 10:08, Новости дня
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Пользователям доступны фотографии новой модели внедорожника Great Wall Tank 600.

Данный автомобиль отличается объемной радиаторной решеткой, крупными бамперами и соответствующей формой светодиодных фар. Известно, что габариты внедорожника Great Wall Tank 600 аналогичны новому исполнению Toyota Land Cruiser 300. Автомобиль получил рамную конструкцию. Под капотом применили 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 354 л.с.

Кроме того, внедорожник приводится в движение 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разработчики предусмотрели блокировку дифференциала. Среди новшеств называют интеллектуальный круиз-контроль, камеру кругового обзора и ряд других продвинутых опций.



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