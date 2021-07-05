 

Соседов объяснил отказ от участия в белорусском «Х-факторе»

05.07.2021, 10:06, Разное
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Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему отказался от предложения стать наставником в белорусской версии шоу «Х-фактор». Он заявил, что своими действиями не хотел обидеть участников проекта, мечтающих попасть к нему в команду.
В последнее время Сергей Соседов стал сомневаться в собственных возможностях отстаивать свою позицию. По словам критика, продюсеры не смогут предоставить ему полную свободу в работе. В частности, у него не получится самостоятельно подобрать репертуар для конкурсантов. Кроме того, «Х-фактор» впервые станет транслироваться в Белоруссии. Соседов считает, что пока еще не нормализовалась общественно-политическая ситуация. В связи с этим критик решил не рисковать.

Сергей Соседов привык быть принципиальным и открытым человеком, а его нестандартная позиция может помешать в шоу. К тому же у критика не хватит сил и здоровья заступаться за того или иного вокалиста.

Соседов принес извинения всем тем, кто хотел начать карьеру под его руководством. Он пожелал конкурсантам удачи в первом сезоне, пишет портал «Глобал. МСК».



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