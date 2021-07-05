 

Певица Клава Кока рассталась с блогером Дмитрием Гордеем

05.07.2021, 10:06, Разное
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Певица Клава Кока рассталась с блогером Дмитрием Гордеем. О завершении отношений рассказал молодой человек на просторах социальных сетей.
Пара приняла решение поставить точку в бурном романе. Как заявил Гордей, он очень любил Клаву Коку, до сих пор блогер испытывает чувства к артистке. В то же время молодой человек считает, что лучше сейчас пережить расставание, нежели продолжать жить в страхе.

Блогер не исключил, что в ближайшее время ему будет очень тяжело, но на его подавленное состояние не нужно обращать внимание. Теперь Гордей намерен быть более отрытым по отношению к фолловерам. Он будет стараться ничего не скрывать от аудитории.

В комментариях к публикации пользователи постарались поддержать блогера. Они заявили, что готовы прийти на помощь, если это ему будет необходимо. Некоторые и вовсе удивились, что паре удавалось скрывать отношения в течение двух лет. Напоследок Гордей обнародовал десять самых любимых фотографий с Клавой Кокой. Он захотел, чтобы кадры остались в ленте на память, пишет портал «Глобал. МСК».



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