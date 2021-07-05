 

Регина Тодоренко рассказала, сколько потеряла на криптовалюте

05.07.2021, 10:06, Разное
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Ведущая, блогер и певица Регина Тодоренко рассказала, какую сумму денег потеряла на криптовалюте. Этой информацией артистка поделилась с журналистами программы «Ты не поверишь».
Регина Тодоренко на криптовалюте потеряла порядка трех миллионов рублей. По словам ведущей проекта «Орел и решка», в свое время она захотела выгодно вложить средства, но не обладала достаточной информацией. Если бы ей было известно о таком способе заработка 15 лет назад, то сейчас бы удалось получить первую прибыль.

По словам Тодоренко, из-за потери этой суммы в ее жизни ничего странного не произошло. Она уверена, что сможет заработать деньги вместе со своим мужем.

Сейчас ведущая состоит в браке с певцом Владом Топаловым. Вместе пара воспитывает сына Майкла, которому исполнилось два с половиной года. Не так давно артист перенес сложную операцию. После завершения хирургического вмешательства Топалов долгое время не приходил в себя. Тодоренко очень переживала, она заявила, что после этого случая произошла переоценка ценностей. Сейчас певец уже восстановился, но о причинах операции звездное семейство не высказывается, пишет портал «Глобал. МСК».



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