Регина Тодоренко рассказала, сколько потеряла на криптовалюте

Ведущая, блогер и певица Регина Тодоренко рассказала, какую сумму денег потеряла на криптовалюте. Этой информацией артистка поделилась с журналистами программы «Ты не поверишь».

Регина Тодоренко на криптовалюте потеряла порядка трех миллионов рублей. По словам ведущей проекта «Орел и решка», в свое время она захотела выгодно вложить средства, но не обладала достаточной информацией. Если бы ей было известно о таком способе заработка 15 лет назад, то сейчас бы удалось получить первую прибыль.

По словам Тодоренко, из-за потери этой суммы в ее жизни ничего странного не произошло. Она уверена, что сможет заработать деньги вместе со своим мужем.

Сейчас ведущая состоит в браке с певцом Владом Топаловым. Вместе пара воспитывает сына Майкла, которому исполнилось два с половиной года. Не так давно артист перенес сложную операцию. После завершения хирургического вмешательства Топалов долгое время не приходил в себя. Тодоренко очень переживала, она заявила, что после этого случая произошла переоценка ценностей. Сейчас певец уже восстановился, но о причинах операции звездное семейство не высказывается, пишет портал «Глобал. МСК».