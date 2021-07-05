 

Как самостоятельно вычислить прослушку телефона? Советы эксперта

05.07.2021, 10:00, Разное
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Партнер и директор компании “ИТ-Резерв” Павел Мясоедов отметил, что многие не раз обращали внимания на помехи во время беседы. Как правило, они возникают по пустяковым причинам, но существует несколько признаков, которые указывают на прослушку телефона.

Подозрения должен вызвать повышенный расход батареи. Если устройство слишком быстро разряжается, когда человек разговаривает с кем-то или переписывается в мессенджере, то это повод для беспокойства. То же касается и слишком сильного нагрева мобильного телефона.

Помимо этого, Мясоедов порекомендовал проверять счета от операторов. Как пояснил эксперт, программы прослушки устройства могут использовать канал связи для записи всех действий на экране. Это обычно приводит к повышению расхода трафика, сообщает агентство “Прайм”.

К признакам прослушки телефона специалист отнес и таргетированный контент. После разговора некоторые пользователи замечают на сайтах или в приложениях рекламу товара, который они совсем недавно обсуждали. “Это могут быть даже сообщения с неизвестного номера”, – подчеркнул Мясоедов.

Специалист добавил, что если у пользователя возникают мысли о прослушке телефона, то ему стоит отключить устройство и обратиться в сервисный центр. Возможно, придется установить антивирусное приложение или переустановить операционную систему.



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