 

Крейсер «Москва» возвращается в Севастополь после похода в Средиземноморье

05.07.2021, 9:48, Новости дня
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Гвардейский ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота (ЧФ) возвращается из похода в Средиземное море, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

«Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» осуществляют прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор», – передает ТАСС сообщение флота.

Уточняется, что отряд кораблей совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования Севастополь. В Средиземном море он выполнял задачи в составе сил постоянной группировки Военно-морского флота РФ в дальней морской зоне. «После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота», – добавили на флоте.

Как пояснили в пресс-службе, это был первый выход «Москвы» в дальнюю морскую зону после ремонта и модернизации.

Ранее экипажи пяти кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», отразили атаку условного противника и провели тренировку сил ПВО на учениях в Средиземном море.



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