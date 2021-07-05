Мишустин поручил поддержать российских производителей квадрокоптеров

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выбрать и поддержать производителей, которые будут создавать полностью российские квадрокоптеры. Он рассчитывает, что такую технику возможно будет увидеть уже на следующей международной промышленной выставке «Иннопром».

Во время осмотра экспозиции этого года, которая открылась в Екатеринбурге в понедельник, главе кабмина РФ представили квадрокоптеры иностранного производства с российскими компонентами, которые сейчас применяются МЧС. Мишустин уточнил, какие именно детали являются российскими, и поинтересовался, когда такая техника целиком будет выпускаться в России. Услышав, что работа в этом направлении ведется, премьер поручил поддержать таких производителей.

«Надо выбрать и поддерживать. Мне кажется, это очень важно. В этом направлении хорошо было бы на следующем «Иннопроме» нам ознакомиться с полностью сделанными в РФ квадрокоптерами», – передает ТАСС слова Мишустина.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, который сопровождал Мишустина во время осмотра выставки, в ответ заверил: «Отвечаем – сделаем».

«Представители средств массовой информации услышали? На следующем «Иннопроме» будем спрашивать», – в шутку добавил премьер.

Напомним, в апреле в РФ представили первый неуязвимый для средств РЭБ квадрокоптер.