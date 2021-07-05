Не просто юбка и не просто шорты, а все сразу: как носить стильный тренд, возвращающийся каждый сезон

Поклонницы моды на юбку-шорты могут ликовать: эта модель снова в тренде. Их заслуженно считали и продолжают считать одним из самых стильных, практичных и женственных предметов одежды. Как носить и с чем комплектовать, расскажут опытные эксперты.

Юбка-шорты более мягких цветов

Трендовый предмет одежды лучше всего выбирать более мягкого и нежного цвета. Если вы не будете акцентировать внимание на нижней части, ваша фигура визуально покажется более стройной и утонченной. Поэтому отдайте предпочтение светлым бежевым или другим легким оттенкам любимых вами цветов.

Отличным решением будет надеть бледно-голубую или розовую юбку. Замечательно смотрится салатовый, сиреневый и желтоватый оттенок. Нравится более яркий цвет? Остановите выбор на нейтральных: черном или белом, тогда ваш наряд станет целостным и завершенным.

Со свитером

Стоит напомнить, что юбка-шорты не является исключительно летней одеждой. Такую модель можно пошить из более плотных и грубых тканей. В этом случае она будет прекрасно смотреться с нарядом для холодных сезонов года. Однако иногда летние вечера бывают довольно прохладными. Поэтому шорты будут великолепно сочетаться со свитером. Можно выбрать ажурный вариант, из более легкой или плотной ткани. Отлично подойдут хлопковые, полушерстяные, из вискозы или бамбуковые нитки, из которых получаются очень привлекательные и стильные свитера. В зависимости от температуры, можно подобрать теплый стильный свитер свободного кроя или эффектную модель облегающего кроя.

Простота наряда

Отдайте предпочтение простым моделям юбки-шортов, которые не будут изобиловать нагромождением деталей. Акцентируйте внимание либо на верхней, либо на нижней части фигуры, тогда комплект будет выглядеть неброско, сочетание – органично. Отличным решением станет выбор верха и низа, которые гармонично дополняют друг друга. То есть пусть ваш образ будет одноплановым в целом, без четких разделений. В этом случае вы сможете его использовать, как универсальный лук (в качестве повседневного и нарядного).

Многослойность

Образ должен быть лаконичным, однако это не значит, что в нем присутствует только верх и низ. Отличным решением станет оригинальный жилет или кардиган. Многослойность сегодня также в тренде. И если вы набросите на плечи или наденете поверх футболки, блузы или топа еще одну вещь, это будет смотреться не менее органично. Только помните о правильном сочетании цветов, откажитесь от кардинально противоположных по оттенкам. Лучше всего отдать предпочтение цветам в одной гамме, тогда лук будет целостным. Кроме того, кардиган или пиджак (особенно в расстегнутом виде) визуально сделает вашу фигуру более утонченной и стройной.

С ботильонами

Отличный выбор для тех, кто следит за модными тенденциями. А поскольку сегодня в тренде сочетание летнего верха и внесезонной обуви, вы можете комбинировать такие варианты и использовать в качестве летнего наряда. Будьте уверены в том, что юбка-шорты вместе с ботильонами сделает ваш силуэт более стройным, а ноги визуально покажутся длиннее.

С сандалиями-гладиаторами

Сегодня этот вид обуви находится в тренде, поэтому будет уместно сочетать сандалии-гладиаторы с еще одной модной вещью. Такой наряд выглядит стильно, эффектно и привлекательно. Однако помните о том, что он сам по себе является целостным и законченным, поэтому не перегружайте его множеством аксессуаров и украшений. Старайтесь сделать лук максимально лаконичным, тогда он будет смотреться эффектным и женственным.

С обувью на каблуках

Если вы собираетесь отправиться на торжественное мероприятие или предпочитаете в качестве повседневного эффектный и женственный стиль, наденьте юбку-шорты с обувью на каблуках. Только не нужно выбирать слишком грубые модели. Шпильки или другая аккуратная форма каблучка будет гармонично вписываться в общий лук. А впрочем, можете выбирать все, что вам нравится. Юбка-шорты смотрятся великолепно с любой обувью, как на плоской, так и на приподнятой подошве.

Выбор сумки

От этого выбора будет зависеть ваш образ, поэтому нужно максимально внимательно отнестись к аксессуару. Например, если вы планируете повседневный выход, сумка-ведро из искусственной кожи с бахромой или другого гармонично сочетающего с юбкой-шортами материала оригинального дизайна будет очень уместной. В случае, если у вас запланировано более важное мероприятие (деловая встреча или праздничный выход), будет правильным решением отдать предпочтение структурированной модели сумки через плечо.

Вместо заключения

Юбка-шорты – тот предмет одежды, который отлично гармонирует практически с любым верхом. Важно подобрать правильный цвет и фасон. Например, вы можете остановить свой выбор на ровной форме, где все детали одного размера. Или отдать предпочтение асимметричному фасону, который сейчас находится в тренде и помогает силуэту визуально выглядеть более грациозным.