 

В Новосибирске спасли пациентку с раздвоенными детородными органами

05.07.2021, 9:18, Разное
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74-летняя пациентка обратилась к гинекологу на плановое обследование — у женщины не было никаких симптомов, сообщил портал NGS. Пациентка знала о своей врожденной патологии, и кроме двурогой матки у нее также были раздвоены шейка матки, влагалище и яичники. 

Во время обследования специалист заподозрил опухолевый процесс в матке. В областном онкодиспансере подозрения подтвердились: у женщины обнаружилась злокачественная опухоль диаметром пять сантиметров. В таких случаях лечение предполагает хирургическую операцию, однако из-за анатомических особенностей доступ к органу был затруднен, в том числе с учетом перенесенных в прошлом двух кесаревых сечения, оставивших рубцы и спайки. 

Хирурги онкодиспансера провели операцию с участием девяти специалистов, вмешательство выполнялось малоинвазивным методом лапароскопии. Врачам пришлось удалить все детородные органы пациентки из-за высокого риска распространения злокачественного процесса и сформировать новое влагалище. 

Операция прошла успешно, и сейчас пациентка продолжает дальнейшее лечение, сообщили врачи. 

Ранее в Новосибирском онкодиспансере прооперировали пациентку с раком шейки матки, которая была беременна в четвертый раз. В дальнейшем женщине провели кесарево сечение раньше срока из-за медицинских показаний ребенка.



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