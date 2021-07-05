В Новосибирске спасли пациентку с раздвоенными детородными органами
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74-летняя пациентка обратилась к гинекологу на плановое обследование — у женщины не было никаких симптомов, сообщил портал NGS. Пациентка знала о своей врожденной патологии, и кроме двурогой матки у нее также были раздвоены шейка матки, влагалище и яичники.
Во время обследования специалист заподозрил опухолевый процесс в матке. В областном онкодиспансере подозрения подтвердились: у женщины обнаружилась злокачественная опухоль диаметром пять сантиметров. В таких случаях лечение предполагает хирургическую операцию, однако из-за анатомических особенностей доступ к органу был затруднен, в том числе с учетом перенесенных в прошлом двух кесаревых сечения, оставивших рубцы и спайки.
Хирурги онкодиспансера провели операцию с участием девяти специалистов, вмешательство выполнялось малоинвазивным методом лапароскопии. Врачам пришлось удалить все детородные органы пациентки из-за высокого риска распространения злокачественного процесса и сформировать новое влагалище.
Операция прошла успешно, и сейчас пациентка продолжает дальнейшее лечение, сообщили врачи.
Ранее в Новосибирском онкодиспансере прооперировали пациентку с раком шейки матки, которая была беременна в четвертый раз. В дальнейшем женщине провели кесарево сечение раньше срока из-за медицинских показаний ребенка.
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