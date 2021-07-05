 

После снижения цен на электроэнергию ниже себестоимости “Энергоатома” НКРЭКУ ограничила манипуляции на четыре дня – СМИ

05.07.2021, 9:16, Новости дня
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“Как реанимационное действие мы устанавливаем минимальный прайс-кэп в размере тарифа “Энергоатома” до четверга включительно. Это точно не рыночное действие, это реанимационное действие, сейчас когда рынок лег. Мы устанавливаем фактически минимальный прайс-кэп на уровне цены производства “Энергоатома”, – сказал глава комиссии Валерий Тарасюк и добавил, что цена будет составлять 73,4 коп./кВт-час.

Агентство отмечает, что это решение на четыре дня ограничит ценовые манипуляции “трейдеров-спекулянтов”.

Контекст:

Электроэнергия на оптовом рынке продавалась по 37,7 коп./кВт-час, об этом свидетельствуют данные “Оператора рынка”, опубликованные в Telegram. “РБК-Украина” писало, что это самая низкая цена, которая была зафиксирована на рынке.

2 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала заявление, в котором сообщила, что на рынке электроэнергии “на сутки вперед” (РСВ) резко снизилась цена из-за смещения спроса на рынок прямых двусторонних договоров. НКРЭКУ отметила, что это связано с “избыточной властью отдельных игроков”. “РБК-Украина” пишет, что производители электроэнергии увеличили объем продаж по двусторонним договорам из-за ценовых махинаций трейдеров на РСВ.

НКРЭКУ не приняла план Минэнерго по прекращению махинаций на рынке электроэнергии и предложила свои меры, которые не дали эффекта, сказано в заявлении государственной компании “Энергоатом”, опубликованном 3 июня на официальном сайте.

“Главком” писал, что в мае цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого на тот момент значения – в отдельные дни цены падали до 43–44 коп./кВт-час.

“Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики. Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы”, – отмечало издание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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