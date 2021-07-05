 

“Очень сексуальная певица!”, “Длинноногая красотка”. 50-летняя Орбакайте засветила голые ягодицы

05.07.2021, 9:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Дорогие друзья! Вышел мой цифровой альбом “Свобода”. Это сборник песен, каждая из которых – творение свободолюбивой души, призыв стать самими собой! Здесь известные вам песни и одна не изданная”, – отметила она.

Орбакайте в видео примерила разные платья, подчеркивающие фигуру, белый костюм с красной полосой на груди, а также черное боди с высокими вырезами на бедрах. Образ она дополнила ботфортами. Танцуя, Орбакайте высоко подняла ногу и продемонстрировала голые ягодицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Подписчики отреагировали на фото.

“Длинноногая красотка! Я схожу с ума от вашей красоты”, – признался stas_obernik.

“Вы очень сексуальная певица! Я вас обожаю”, – заявил egor8774.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. 

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Чучело”, “Виват, гардемарины!”, “Любовь-морковь”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.05 / Daily Telegraph – бывший агент MI-6 передал в США второе досье на Трампа

08.01 / В Минздраве Украины пояснили, какие товары можно продавать в магазинах и киосках

16.01 / В Одесской области спасли лебедей, примерзших ко льду

26.06 / Порошенко посоветовали прекратить посягательства на Крым

10.08 / СМИ сообщили об инсульте у Ефремова из-за игры «Спартака»

11.09 / Пушков заявил о старте белорусской «операции Гуайдо»

14.08 / Доллар на открытии торгов вырос к рублю

29.03 / Хомчак: Гарантирую, у Зеленского нет проблем дать команду о наступлении

25.01 / Серия лавин сошла после обвала кромки кратера на извергающемся Ключевском вулкане

30.04 / Во время религиозного праздника в Израиле погибли 44 человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика