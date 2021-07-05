 

Ватикан: Папа Франциск успешно перенес операцию и чувствует себя хорошо

05.07.2021, 9:16, Новости дня
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Отмечается, что плановая операция по поводу дивертикулярного стеноза толстой кишки завершилась в воскресенье вечером.

“Святой Отец хорошо отреагировал на операцию, сделанную под общим наркозом и проведенную профессором Серджио Альфьери”, – подчеркнул Бруни.

Перед визитом в больницу 84-летний Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией и рассказал, что 12–15 сентября планирует посетить Венгрию и Словакию, писал Vatican News.

Контекст:

Врачи Джемелли в прошлом оперировали Папу Иоанна Павла II. В 1992 году понтифику удалили доброкачественную опухоль в толстой кишке, отметило издание.

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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