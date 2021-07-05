 

Американец съел 76 хот-догов за 10 минут, установив новый мировой рекорд

05.07.2021, 9:16, Новости дня
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Для мужчины с кличкой “Челюсти” этот турнир стал 14-м конкурсом, на котором он одержал победу. В прошлом году Честнат также стал победителем соревнования, но тогда он съел 75 хот-догов.

В Книгу рекордов Гиннеса новый результат пока не внесли. Там рекордом указан прошлогодний результат Честната.

76 HOT DOGS * pic.twitter.com/Jp0Tu4nYlz

— DraftKings (@DraftKings) July 4, 2021

Среди женщин в этом году победительницей стала Мишель Леско, съевшая 30 и 3/4 хот-дога за десять минут. Однако она не смогла побить результат действующей чемпионки и рекордсменки Мики Судо, которая в прошлом году съела 48,5 хот-догов. В этом году она пропустила соревнование, так как ждет ребенка. 

Michelle Lesco takes home the Pink Belt with 30 3/4 hot dogs! pic.twitter.com/iQtPWeGG66

— Original Nathan’s Franks (@NathansFranks) July 4, 2021

Контекст:

Чемпионат по поеданию хот-догов – ежегодный американский конкурс по поеданию хот-догов на скорость, устраиваемый 4 июля компанией Nathan’s Famous в США с 1972 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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