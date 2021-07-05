“Беременна или нет?” Экс-солистка “НеАнгелов” Каминская показала округлившийся живот

Каминская засветила округлившийся живот. А на втором снимке в подборке показала на камеру средний палец.

“Очередная сенсация. Пойду куплю тест на жир, хотя и так все очевидно”, – написала она.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

“Так беременна или нет?” – спросила подписчица strelka7777.

Контекст:

В ноябре 2020 года Каминская заявила, что мечтает начать сольную карьеру. 4 марта 2021 года она сообщила о прекращении деятельности группы “НеАнгелы”, которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

Комментируя заявление Каминской, Никитин отметил, что дуэт официально прекращает работу в публичной плоскости, а его участницы начинают сольную карьеру, но будут выступать с репертуаром и под брендом “НеАнгелов” на закрытых мероприятиях.

26 марта певица выпустила первый сольный трек – 911 и презентовала клип на него.

Каминская дважды была замужем. В первом браке – с бизнесменом Евгением – она прожила год – с 2012-го до 2013-го. Во втором – с пластическим хирургом Эдгаром Каминским – с 2014-го до 2019-го. Они развелись летом 2019-го. У пары есть двое детей. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года, дочь Лаура – 6 декабря 2015-го.

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