 

Гастроэнтеролог назвала наиболее характерные признаки язвы желудка

05.07.2021, 9:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский гастроэнтеролог Оксана Левина пояснила о самых характерных признаках язвы желудка. В перечисленных симптомах есть и не очевидные, которые поначалу не вызывают подозрений на заболевание ЖКТ.
Язва желудка является одной из самых опасных болезней желудочно-кишечного тракта. Не принятые своевременно меры могут привести к серьезным осложнениям, опасным для жизни. Поэтому особенно важно вовремя выявить недуг и начать соответствующее лечение. Российский гастроэнтеролог Ольга Левина рассказала, как опознать развивающуюся язву желудка.

Поражение тканей данного органа может некоторое время протекать практически бессимптомно. В этом заключается одна из наибольших опасностей заболевания, ведь в запущенном виде оно способно перерасти в злокачественное новообразование. Чтобы исключить вероятность наличия недуга, следует регулярно проходить медицинское обследование. Особенно внимательными к данному вопросу должны быть люди с хронически пониженным уровнем гемоглобина. Также может говорить о дефекте слизистой оболочки желудка железодефицитная анемия.

Как сообщают «Народные новости», стоит серьезно провериться и лицам, страдающим вздутием живота. Наиболее частыми же симптомами Ольга Левина называет ноющую боль в животе, сходную с чувством голода, и отрыжку. При этом стоит отметить, что такой признак, как острое жжение в органе, не так уж и часто является проявлением язвы.

Источник: nation-news.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Мнение: Какие соседи лучше, сколько россиян откладывают деньги и налог на богатых

13.03 / Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС отрабатывают нанесение ударов по Японии

04.01 / Биолог Эндрю Стил: В течение 10 лет откроют лекарство, удваивающее продолжительность жизни

18.03 / В двух регионах России выпал желто-коричневый снег

19.01 / Политолог Акопов о заинтересованности Европы в белорусском политическом кризисе: Поиграют и бросят

09.01 / Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков устроился работать на парковку

11.06 / Кейт Миддлтом впервые встретилась с супругой президента США Джилл Байден

12.09 / Свадьба не за горами: леди Китти Спенсер и ее 61-летний жених-миллионер купили кольца

10.08 / Мнение: Британский фермер в России, сравнение стоимости жизни и обречённая борьба с ЛГБТ

20.08 / Мнение: Игра в комментарии к фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика