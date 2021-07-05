Гастроэнтеролог назвала наиболее характерные признаки язвы желудка

Российский гастроэнтеролог Оксана Левина пояснила о самых характерных признаках язвы желудка. В перечисленных симптомах есть и не очевидные, которые поначалу не вызывают подозрений на заболевание ЖКТ.

Язва желудка является одной из самых опасных болезней желудочно-кишечного тракта. Не принятые своевременно меры могут привести к серьезным осложнениям, опасным для жизни. Поэтому особенно важно вовремя выявить недуг и начать соответствующее лечение. Российский гастроэнтеролог Ольга Левина рассказала, как опознать развивающуюся язву желудка.

Поражение тканей данного органа может некоторое время протекать практически бессимптомно. В этом заключается одна из наибольших опасностей заболевания, ведь в запущенном виде оно способно перерасти в злокачественное новообразование. Чтобы исключить вероятность наличия недуга, следует регулярно проходить медицинское обследование. Особенно внимательными к данному вопросу должны быть люди с хронически пониженным уровнем гемоглобина. Также может говорить о дефекте слизистой оболочки желудка железодефицитная анемия.

Как сообщают «Народные новости», стоит серьезно провериться и лицам, страдающим вздутием живота. Наиболее частыми же симптомами Ольга Левина называет ноющую боль в животе, сходную с чувством голода, и отрыжку. При этом стоит отметить, что такой признак, как острое жжение в органе, не так уж и часто является проявлением язвы.

Источник: nation-news.ru