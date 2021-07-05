 

Врач Водовозов объяснил нюансы прохождения ПЦР-теста

05.07.2021, 9:12, Разное
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Врач Алексей Водовозов пояснил о нюансах прохождения ПЦР-теста. Для успешного лечения коронавируса огромное значение имеет своевременная диагностика.
Чтобы ПЦР-тест сработал надежно, необходимо соблюдались ряд требований к забору материала. Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют пить, употреблять пищу, курить, чистить зубы или же полоскать горло, промывать нос специальными растворами за три часа до проведения обследования.

Алексей Водовозов пояснил о важности соблюдения этих мер. По его словам, правила существуют не просто так. Если вирусные частицы смоются в процессе питья воды или же будет присутствовать табачный дым, результат окажется неточным.

Существуют и другие нюансы, от которых зависит погрешность теста. Человек, который берет мазок из носоглотки, должен быть специально обучен. Зонд нужно вводить до тех пор, пока у пациента не появятся слезы на глазах. Когда берется мазок у самих крыльев носа без глубокого погружения, результат будет искажен.

Отсутствие корректного анализа может промешать лечению. Часто человек не получает нужную терапию, в результате его состояние здоровья ухудшается. Именно поэтому важно соблюдать все предписания, пишет портал Newinform.



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