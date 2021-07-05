 

Избиение пользователей портативных колонок приравняют к необходимой обороне

05.07.2021, 9:22, Разное
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В ходе осенней сессии Госдума рассмотрит поправки к Уголовному кодексу, которые существенным образом расширят возможности самообороны.

Так, из состава преступлений исключат нанесение лёгких телесных повреждений пользователям портативных колонок, включивших их в общественных местах. Если такое устройство использует человек, передвигающийся на электросамокате, то ему без опасений уголовного преследования можно будет нанести вред здоровью средней тяжести.

Избиение пользователей портативных колонок приравняют к необходимой обороне– Все почему-то думают, что за всем в стране должны следить правоохранительные органы – полиция, Росгвардия, ФСБ и так далее, а сами граждане не должны самостоятельно восстанавливать законность и свои нарушенные права. Теперь мы решили в корне это изменить. Начнём с наиболее раздражающих всех “девайсов” – портативных колонок и электросамокатов. Любой нормальный человек понимает, что они мешают окружающим, но пресечь правонарушение не может из-за страха ответственности. Но теперь, после принятия нашего законопроекта, очередной “зумер” 100 раз подумает, прежде чем врубить на всю улицу своего Моргенштерна – можно будет мгновенно со сломанным носом остаться, – прокомментировал инициативу автор законопроекта, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.

Идея нашла поддержку у депутатов из «Единой России». Партия пообещала не только проголосовать за законопроект, но и расширить правовое поле для самостоятельного выяснения отношений между гражданами. Так, например, планируется передать населению функции ГИБДД по фиксации нарушений ПДД: отправив видеозапись нарушения на специальный портал, её автор сможет получить часть штрафа нарушителя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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