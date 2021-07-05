 

Умер бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров

05.07.2021, 8:54, Новости дня
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Бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров умер на 75-м году жизни, сообщила его коллега Алла Данько.

«Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном <…> Работал в программе «Время», а после закрытия отдела много дублировал и снимался в кино <…> Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики… Рано, Юра! Скорблю!», – передает РИА «Новости» сообщение Данько.

Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1982 по 1995 год работал диктором Центрального телевидения. Был ведущим новостных выпусков, программы «Время», занимался озвучиванием передач и дубляжем.



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