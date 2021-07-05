 

Медик объяснил, когда тест на коронавирус может ошибиться

05.07.2021, 8:54, Новости дня
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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, как избежать ошибок в ПЦП-тестах на коронавирус.

Корректность результата анализа зависит в том числе от качества материала, который нужно исследовать. Чтобы тест ПЦР сработал надежно, Роспотребнадзор не рекомендует есть, пить, чистить зубы, курить или полоскать горло за три часа до взятия мазка. Нельзя закапывать жидкости или промывать нос, а также полоскать горло. Соблюдение этих ограничений имеет очень большое значение, отметил Водовозов.

«Если вирусные частицы смыты во время питья воды, или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным», – сказал врач в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что большое значение имеет также то, каким образом берут материал для анализа. Существуют определенные инструкции, которые определяют все нюансы этой процедуры. «В руководстве ВОЗ по забору материала, например, указано, что зонд вводится до появления слез из глаз пациента. Если берут мазок у самых крыльев носа, не погружаясь глубоко, результат, скорее всего, окажется неверным», – сказал Водовозов.

Врач подчеркнул, что из-за неточного анализа на наличие коронавирусной инфекции, человек может вовремя не получить необходимую медицинскую помощь. Чтобы своевременно выявить заболевание, необходимо соблюдать все правила и инструкции при сдаче теста ПЦР и уберечь таким образом себя и окружающих от ненужного риска.



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