РЭО стал единым оператором систем учета отходов в России

Российский экологический оператор (РЭО) стал единым оператором двух электронных систем учета бытовых отходов, которыми ранее управляли Росприроднадзор и Минприроды, информирует пресс-служба РЭО.

«РЭО будет контролировать сразу две системы учета отходов, а именно Единую государственную систему учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и Государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО). Это следует из федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ подписал президент Владимир Путин», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Система ГИС УТКО содержит элементы электронной модели федеральной схемы, которую разрабатывает РЭО. В этой электронной системе собраны объекты инфраструктуры – текущие и перспективные: полигоны, сортировки и прочее. В ней также содержится информация о региональных операторах и их работе, системах расчетов между регоператорами и плательщиками.

«Передача полномочий оператора ГИС УТКО позволит на основе данных федеральной схемы быстрее и дешевле разработать и ввести в эксплуатацию данную информационную систему. В рамках ГИС УТКО будет обеспечиваться прослеживаемость движения отходов. Будет вестись учет по всем целевым показателям, установленным в регионах. Уже сейчас это сильный инструмент, но после ввода в эксплуатацию у системы появляется большое количество заинтересованных пользователей из числа органов власти и организаций», – сказал глава РЭО Денис Буцаев.

В свою очередь ГИС УОИТ содержит информацию об упаковке от использованных товаров, учет которой необходим в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Это механизм экономического регулирования, согласно которому производители и импортеры товаров обязаны утилизировать произведенную или ввезенную в страну продукцию. Они могут делать это самостоятельно либо оплатить экосбор.

«Централизация управления информационными системами позволит синхронизировать работу данных цифровых продуктов. В рамках ГИС УОИТ будет налажен системный и достоверный учет всего, что касается утилизации отходов в рамках РОП. На основе этих двух информационных систем в будущем может быть создана единая информационная система в области обращения с отходами. И эта система полностью закроет потребности государства в информации, которая имеется по вопросам обращения со всеми видами отходов», – сказал Буцаев.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти рассматривают возможность расширения программы переработки и утилизации мусора.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в РФ 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.