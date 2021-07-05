Герман Стерлигов станет новым PR-директором сети магазинов «ВкусВилл»

Сеть магазинов «ВкусВилл» объявила о назначении нового PR-директора компании.

Им станет Герман Стерлигов. Предыдущий руководитель PR-направления после скандала со статьей про ЛГБТ-семью был уволен за проявление «непрофессионализма».

В руководстве «ВкусВилла» заявили, что Стерлигов имеет огромный опыт предпринимательства и отличные навыки переговорщика. В компании считают, что именно Стерлигов сумеет найти контакт с традиционной аудиторией магазина и вернуть утраченное доверие покупателей.

– У нас в стране 1% содомитов и 1% либералов. Итого: 2% педерастов. Остальные 98% нормальные православные люди, которые предпочитают продукты хорошего качества. Знаете, как говорят? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы уволили виновных в публикации той сатанинской статьи и извинились перед нашими клиентами. Думаю, теперь мы сможем наладить диалог с покупателем. Принципиально в нашей работе ничего не изменится. Мы, как и раньше, продавали натуральные продукты натуралам, так и будем делать это впредь, — заявил предприниматель.

Стерлигов назвал одним из нововведений «ВкусВилла» установку табличек, запрещающих вход представителям ЛГБТ-сообщества. Похожие предупреждения были размещены в магазинах самого Германа Стерлигова. Управленец добавил, что приложит максимум усилий, чтобы сделать из «ВкусВилла» православный магазин премиум-класса.

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