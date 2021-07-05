Рецепты из чесочных стрелок пользуются популярностью. Секрет в дешевизне

Нельзя выбрасывать чесночные стрелки, так как они очень полезны для нашего организма. Их свойства будут рассмотрены далее в статье. Также здесь описаны блюда, которые можно приготовить из чесночных стрелок.

Польза

Если ежедневно съедать по паре таких стрелок, то организм получит много полезных витаминов. Нужно знать, что эти “дудочки” повышают аппетит, уничтожают бактерии, нормализуют работу ЖКТ, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Также стрелки делают кости прочнее. Что еще примечательно, так это то, что они повышают настроение и благоприятно влияют на кожу, замедляют старение. Также чесночные стрелки положительно воздействуют на половую систему, улучшают мужскую потенцию.

Далее мы рассмотрим рецепты с этим полезным компонентом.

Стрелки с яйцом и помидором

Ингредиенты:

2 яйца;укроп;100 г чесночных стрелок;помидор;сливочное масло (немного);соль.

Приготовление

Сначала промойте стрелки, удалите семена порежьте на небольшие кусочки (5 см длиной). Порежьте томаты на крупные по размеру кусочки, нашинкуйте мелко укроп.

На сковороде растопите сливочное масло, выложите туда стрелки. Обжаривайте до того момента, пока они не потемнеют.

Следом добавьте помидоры. Посолите блюдо, готовьте, пока томаты не станут мягкими. Дале разбейте яйца, перемешайте в чашке, посолите и вылейте в сковороду. Готовьте до готовности яиц. Перед подачей посыпьте зеленью.

Стрелки по-корейски

Для приготовления понадобятся:

500 г чесночных стрелок;10 г кунжута;50 мл соевого соуса;8 шт. цветков гвоздики;1/2 ч. л. сахара и столько же красного молотого перца;1 ст. л. уксуса;70 мл растительного масла;1 ч. л. кориандра;5 шт. черного перца горошком.

Еще понадобится ступка, чтобы в ней измельчать специи, а также казан.

Приготовление

Сначала промойте стрелочки чеснока, нарежьте на кусочки длиной 4 см. В ступке перетрите в порошок все специи (перец красный и горошком, гвоздику, кориандр).

Добавьте в казан немного масла для жарки и поставьте на огонь, чтобы оно разогрелось. Затем добавьте специи и поджарьте их в течение 1 минуты. После туда отправляйте стрелочки. Перемешайте.

Жарьте до тех пор, пока они не станут мягкими. Далее посыпьте стрелки сахаром, полейте соевым соусом.

После того как “дудочки” поменяют цвет, влейте немного уксуса и всыпьте кунжут.

Хорошо перемешайте. Снимите с огня и подождите, пока остынет. После отправьте в холодильник для настаивания где-то на 12 часов.

Стрелки с курицей и кунжутом

Для приготовления понадобятся:

100 г чесночных стрелок;перец;1 ст. л. кунжута, зерен горчицы и столько же соевого соуса;150 г курицы;соль;половина болгарского перца;2 ст. л. растительного масла.

Приготовление

Сначала порежьте филе, замаринуйте на 30 минут в соевом соусе со специями и горчицей. Далее выложите мясо на сковороду, обжарьте. Туда же отправьте сладкий перец (порезанный соломкой) и чесночные “дудочки”. Жарьте до готовности курицы. За пару минут до выключения всыпьте кунжут.

Паста из стрелок чеснока

Такая паста подходит к рыбе, мясу, запеченным овощами и прочему. Можно просто ее намазывать на хлеб.

Ингредиенты:

50 г зеленого базилика;500 г чесночных стрелок;1/2 цедры лимона;200 г пармезана либо другого из твердых сортов;1/4 ч. л. черного перца (обязательно молотого);1 ч. л. соли;несколько столовых ложек оливкового масла (трех-четырех будет достаточно);пару столовых ложек лимонного сока;стакан очищенных орехов (кедровых либо грецких).

Приготовление:

Промойте стрелки, высушите, измельчите в блендере. Туда же добавьте базилик и орешки. На мелкой терке натрите сыр и кожуру лимона.

Смешайте все компоненты: сыр, пюре из базилика, орехов и стрелок, лимонный сок, цедру, соль, перец и масло. Вымешайте массу до однородности. Если слишком густая получится, добавьте еще немного масла.

Масло с чесночными стрелками

Ингредиенты:

7 капель лимонного сока;100 г сливочного масла;5 шт. чесночных стрелок;20 г укропа;немного соли.

Приготовление

Заранее доставьте их холодильника масло, чтобы оно размякло. Измельчите в блендере стрелки и укроп. Полученную смесь смешайте с маслом, добавьте лимонный сок. Посолите массу. Перемешайте ее еще раз. Выложите на пищевую пленку, сформируйте брусок и отправьте в холодильник, чтобы масло застыло.

Маринованные чесночные стрелки

Ингредиенты:

1 л воды (для маринада);1 кг молодых чесночных стрелок;1 ст. л. мелкой соли;2 ст. л. сахара;80 мл уксуса (9 %);лавровый лист;перец горошком.

Приготовление

Промойте стрелки, просушите, нарежьте кусочками (длиной 5 см). Подготовьте банки для закуски. Для этого помойте их с содой. После налейте в них крутой кипяток, примерно по половине емкости. Дайте постоять около 5 минут. После необходимо слить воду. Крышки тоже моются и заливаются кипятком на 3 минуты.

Далее приступаем к варке маринада. Налейте в кастрюлю воду, бросьте туда перец, соль, сахар, лаврушку. Доведите до кипения. Далее отправьте туда стрелки на 4 минуты. После вынимайте их шумовкой и раскладывайте по баночкам.

Далее необходимо выключить маринад, влить в него уксус и перемешать. После готовый настой следует разлить по банкам и закатать их. На ночь укутать, а после отправить в кладовку для хранения.