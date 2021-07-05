Как правильно выбрать освещение в спальне

Самым уютным уголком дома, конечно же, является спальня. Сдержанная и расслабляющая атмосфера позволит вам расслабиться после тяжелого дня. Помимо прямой практической нагрузки, освещение в спальне может психологически повлиять на жителей. Мягкий свет без резких перепадов, источники света с эффектом рассеивания – все это благотворно влияет на зрение.

Торшеры, бра, прикроватные лампы, настенные светильники как правило, направлены на освещение определенной площади, например, на подсветку зеркал или туалетного столика. На прикроватные тумбочки ставят ночники. Удобно использовать устройства с сенсорным управлением, яркость света которых зависит от количества касаний.

Изголовье

Для любителей читать в постели можно использовать настенные светильники или торшеры. Поскольку бра вместе со светом также выделяют тепло, не стоит вешать такие устройства прямо над головой. Обычно лампы, направляющие лучи света вдоль стены, используются для акцентирования фактурной поверхности или интересных обоев.

Выбирая освещение для туалетного столика, желательно ориентироваться на пятна по периметру зеркала. Главное, чтобы их свет не мешал отдыху. Скрытое освещение может стать интересным решением. В спальне обычно есть гардеробы, внутри которых можно установить светильники. Благодаря этому хозяева спальни всегда смогут найти необходимую одежду.

Есть лампы, предназначенные для расстановки световых акцентов. Эти источники света используются для освещения картин, произведений искусства и различных предметов домашнего обихода.

Световые акценты

Признаком хорошего вкуса являются гармонично подобранные мебельные аксессуары и освещение в спальне. Интерьер комнаты отражает индивидуальные особенности и характерные стороны обитателей комнаты. Следует помнить, что дизайн светильников подбирается в соответствии с общим стилем помещения.

Для классики подойдут хрустальные люстры и лампы. Торшер из пластика необычной формы гармонично впишется в спальню, оформленную в стиле минимализма. Для помещений в стиле ретро подойдут светильники в виде плоских стеклянных ваз.