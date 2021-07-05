 

В Черкассах во время конфликта между иностранцами произошла стрельба – полиция

05.07.2021, 8:22, Новости дня
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“Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину с оружием. Предварительно известно, что между двумя иностранцами произошел конфликт. Пострадавших в результате стрельбы нет”, – говорится в сообщении.

Правоохранители пообещали, что по факту инцидента будет открыто уголовное производство.

“Полицейские разрешительной системы проводят проверку на законность получения разрешения, приобретение, хранение и ношение оружия. Также миграционная служба проверяет законность нахождения лиц в Украине”, – рассказали в полиции.

Местное издание 18000.com.ua отметило, что стрельба произошла возле одной из больниц города.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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