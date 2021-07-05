 

В Украине за сутки выявили меньше случаев COVID-19, чем госпитализировали в больницы для инфицированных

05.07.2021, 8:22, Новости дня
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“4 июля 2021 года в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – пять, медработников – ноль). Также за прошедшие сутки госпитализированы 333 человек, летальных случаев – 14, выздоровели 419 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 377 новых случаев COVID-19.

В воскресенье было сделано 17 351 тест на коронавирус. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (101) и Житомирской области (17).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 237 823 случая коронавирусной инфекции, скончались 52 484 пациента с COVID-19, выздоровели 2 171 601 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1890077261155370

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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