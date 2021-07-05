ФСБ обнародовала материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска

Гитлеровские каратели в годы Великой Отечественной войны в оккупированном городе Сальске Ростовской области устроили «конвейер смерти», ежедневно расстреливая мирных граждан, в том числе стариков, женщин и детей, следует из материалов, рассекреченных Управлением ФСБ по Ростовской области.

В числе этих документов – копия акта о злодеяниях гитлеровцев в Сальске, составленного специальной комиссией спустя считанные дни после освобождения города в конце января 1943 года. Как отмечала комиссия, в Сальске, находившемся под оккупантами с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года, «проводились систематически массовые расстрелы гражданского населения».

«Карьеры кирпичного завода №1 были местом, где совершались эти злодеяния. Фашисты ежедневно привозили сюда на машинах группы граждан, нередко доходившие до более чем 100 человек, здесь их расстреливали и сбрасывали в котлован. Таких котлованов, наполненных трупами расстрелянных, насчитывается до 30», – передает РИА «Новости» текст документа. Схема кирпичного завода с указанием мест захоронений убитых, составленная на основе показаний свидетелей в КГБ СССР в 1963 году, тоже рассекречена сейчас.

Кроме карьеров у кирпичного завода, трупы расстрелянных были обнаружены в четырех силосных ямах в колхозе «Веселый». Всего в Сальске было расстреляно свыше 3 тыс. человек, причем еврейское население города и цыгане за период оккупации были полностью истреблены, отмечалось в акте.

«В районе кирпичного завода и мясокомбината немецко–фашистские палачи устроили концентрационный лагерь для военнопленных и застенок, где расстреливали советских граждан: мужчин, женщин, стариков и детей», – говорится в другом акте, составленном на основе показаний очевидцев. «Пройдет машина, битком набитая людьми, выставляется оцепление и начинается стрельба. Все это делалось среди белого дня», – вспоминали свидетели.

Около 700 советских военнопленных оккупанты разместили на заводе, в разрушенных печах, где раньше обжигался кирпич.

«Жили они в невероятной тесноте, не имея даже возможности прилечь, среди груд битого кирпича и мусора. Больные, израненные люди, желтые и опухшие от систематического недоедания, они должны были ежедневно с утра до ночи выполнять тяжелые и опасные работы», – указывали свидетели.

Многие пленные умерли от холода, недоедания, болезней. На глазах у всех немцы убивали военнопленных, которые от истощения не были в состоянии двигаться, отмечалось в акте.

Казнями советских граждан в Сальске занималась гитлеровская карательная команда ЕК–12 СД, прибывшая в Сальск в августе 1942 года.

О том, как работала этот «конвейер смерти», в 1970–х годах рассказывал на допросах в КГБ бывший участник ЕК–12 СД, предатель Иван Гвоздецкий, который был участником массовых расстрелов в Сальске.

Согласно показаниям Гвоздецкого, которые также рассекречены сейчас, с его участием в сентябре 1942 года была расстреляна группа из 50 цыган, в декабре 1942 года – 60 цыган, а в январе 1943 года – шестеро советских десантников. Причем, как вспоминал Гвоздецкий, среди убитых цыган было много детей.

Карательная команда (айнзатцкоманда) ЕК–12 была подразделением гитлеровской айнзатцгруппы D, жестоко убивавшей советских граждан на оккупированных территориях – в Крыму и на Северном Кавказе. Причем, как следует из рассекреченных сейчас материалов, каратели массово умерщвляли мирных граждан в машинах–«душегубках». Те казни проводились «Кавказской ротой» – подразделением айнзатцгруппы D, сформированным гитлеровцами из коллаборационистов.

Как рассказывал на допросе Гвоздецкий, «Кавказская рота» называлась так потому, что большинство в ее составе составляли выходцы из разных кавказских республик.

Айнзатцкоманда ЕК–12 покинула Сальск в конце января 1943 года, а в июне того же года Гвоздецкий был зачислен в «Кавказскую роту». Спустя месяц это подразделение начало кровавый путь по Западной Украине, расстреливая узников нацистских лагерей и заживо сжигая людей. Затем «Кавказская рота» передислоцировалась в Польшу, где, в частности, в сентябре 1944 года была брошена на подавление Варшавского восстания.

«В декабре 1944 года в связи с расформированием «Кавказской роты» Гвоздецкий был зачислен на службу в казачью сотню полка «Варяг» так называемой «Русской освободительной армии», – говорилось в также рассекреченном сейчас обвинительном заключении по делу Гвоздецкого. «Русской освободительной армией» командовал бывший генерал Красной Армии, предатель Андрей Власов.

Ранее ФСБ рассекретила документы о зверствах гитлеровцев в Восточной Пруссии и в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем в годы Великой Отечественной войны.