Названы регионы РФ с самыми высокими доходами населения

Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва возглавили список российских регионов по уровню доходов населения, в конце рейтинга оказались Республика Алтай и Тува.

Как отмечают аналитики, мировой кризис в начале 2020 года, вызванный пандемией коронавируса, заметно сказался на доходах населения России. Реальные располагаемые денежные доходы россиян в прошедшем году сократились на 3,5%. Однако при этом государство значительно расширило финансовую поддержку населения, прежде всего, семей с детьми, таким образом, поддержка властей частично скомпенсировала негативные эффекты экономики, передает РИА «Новости».

Для выявления межрегиональных различий эксперты подготовили рейтинг субъектов федерации по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте федерации. Медианные доходы и стоимость фиксированного набора являются оценкой на основе показателей за 12 месяцев – с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года. Дополнительные показатели: доля населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и доля населения за чертой крайней бедности (доходы ниже половины регионального прожиточного минимума).

Учитывая слабую динамику реальных располагаемых доходов в 2020 году, соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в РФ снизилось по сравнению с предыдущим рейтингом, отмечают эксперты. Если в списке 2020 года среднероссийский уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 1,65, то в этом исследовании он опустился до 1,58, то есть в среднем по РФ медианные доходы в реальности «похудели» примерно на 4%. При этом прирост соотношения медианных доходов и корзины смогли показать за прошедший год лишь шесть субъектов федерации, которые и так располагаются в лидирующей группе, то есть «богатые регионы стали еще богаче».

Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Это единственный регион, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора. Таким образом, по российским меркам, в этом субъекте федерации многие жители могут рассчитывать на очень высокий уровень материального благополучия.

Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ. Он не сильно отстал от лидера, здесь отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 2,88 (2,92 в прошлом году). В целом эти два субъекта федерации занимают первые места с достаточно большим отрывом.

Москва, оказавшаяся на третьем месте, отстает от лидера по анализируемому показателю фактически на треть. Далее в рейтинге располагаются: Чукотский автономный округ (2,39), показавший самый значительный прирост за прошедший год (2,27 в рейтинге 2020 года), а также Магаданская область (2,27), Сахалинская область (2,23), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (2,11). В первой семерке регионов по сравнению с прошлым годом места не поменялись.

Помимо вышеназванных регионов в первую десятку также входят: Санкт-Петербург (2,01), опередивший за год Московскую область и переместившийся на восьмое место, Московская область (1,97) и Мурманская область (1,94), которая ранее занимала одиннадцатую позицию. Для сравнения среднее значение показателя составило 1,51.

У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Республики Тыва, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет лишь 0,95. Таким образом, среднестатистический житель этой республики в три с лишним раза беднее обычного жителя ЯНАО. Еще у четырех регионов этот показатель находится в диапазоне 1,0-1,1, а в целом у 19 регионов (в рейтинге 2020 года было 15 таких регионов) он не превышает 1,3.