«Тайфун-ВДВ» вооружили уникальной 30-миллиметровой пушкой

Российский десантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», готовящийся к поставкам в российскую армию, получил модернизированный боевой модуль с 30 мм пушкой, обладающий уникальной для своего класса оружия дальностью поражения, сообщил главный конструктор предприятия-разработчика данной машины АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.

«По результатам испытаний был полностью переделан боевой модуль, на что ушел почти год. На нем стоит 30-мм пушка – это достаточно серьезное оружие, которое впервые установлено на машину 4х4 <…> Получившийся модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а может даже и в мире. Из этой старой пушки выжали просто максимум, она точно поражает цели на дальностях, которые для такого оружия просто невообразимы и, что самое главное, делает это в движении», – передает РИА «Новости» слова Зараховича.

Собеседник агентства воздержался от разглашения точных характеристик пушки, однако отметил, что она стреляет значительно дальше другого оружия данного класса, в том числе 2А42 (максимальная дальность попадания составляет 4000 метров).

По словам Зараховича, специалисты предприятия-разработчика данного модуля – ЦНИИ «Буревестник» фактически создали его для «Тайфуна-ВДВ» заново – им пришлось его полностью перепроектировать минимум два раза, потому что изначально данный комплекс не соответствовал техническим требованиям заказчика.

«Выражаясь простым языком, я рекомендовал бы противоположной стороне держаться от этой пушки подальше, её возможности могут стать для потенциального противника большой неожиданностью. Сейчас всё соответствует требованиям тактико-технического задания и великолепно работает», – отметил Зарахович.

Конструктор считает, что приняв на вооружение «Тайфун-ВДВ», российская армия получит машину с высоким уровнем противоминной защиты, что даст возможность сохранить жизни экипажа в случае подрыва или обстрела.

«Ремдизель» выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» разного класса и разной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году «Ремдизель» выпустил 250 машин для нужд Минобороны.

В январе 2018 года в Минобороны рассказали о преимуществах новейшего броневика для ВДВ, созданного на базе бронеавтомобиля «Тайфун».