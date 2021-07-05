 

Направление сверху вниз: простые правила нанесения румян

05.07.2021, 7:52, Разное
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Красота лица во многом зависит от четкости его овала. Вы можете подтянуть контуры щек и подбородка с помощью косметики. Для этого вам нужно выделить скулы румянами. В статье мы поделимся пошаговым инструкцией по нанесению этого косметического продукта. Если вы все сделаете правильно, то получите сияющую кожу и четкий овал лица.

Как выбрать румяна

Для подчеркивания скул вы можете использовать как кремообразные, так и порошковые румяна. Оба продукта имеют плюсы и минусы. При их выборе следует учитывать свой тип кожи.

Если у вас сухая кожа, то на ней будут лучше смотреться румяна в виде крема. Кроме этого они легче наносятся. Для жирного эпидермиса лучше использовать порошкообразное средство. Оно уменьшит блеск и будет хорошо держаться на коже.

Вы можете использовать румяна красновато-коричневого или абрикосового цвета, а также оттенка красного дерева. Вам понадобятся продукты двух цветов: темного и светлого. Тон должен быть не слишком насыщенным и слегка мерцающим. Подготовьте также два вида кисточек для макияжа: плоскую и круглую.

Наносим более темный тон

Возьмите плоскую кисть. Наложите на верхнюю часть щек румяна более темного матового оттенка. Наносите их по направлению сверху вниз. Область около висков должна быть темнее, чем центр лица.

Такой способ нанесения помогает замаскировать поплывший овал лица. С помощью этого приема вы визуально приподнимите скулы.

Наносим светлый оттенок

Теперь возьмите круглую кисть. С ее помощью нанесите более светлые румяна непосредственно на скулы. Делайте кисточкой круговые движения, чтобы продукт равномерно распределился. Этот способ поможет вам выделить скулы.

Если вам нравится цвет румян, то вы можете нанести небольшое количество продукта под брови и на область переносицы.

Заключение

Правильное выделение скул помогает скрыть брыли и сделать контуры щек подтянутыми. Четкий овал лица позволит вам выглядеть моложе своих лет.



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