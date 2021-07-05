Число жертв авиакатастрофы на Филиппинах увеличилось, среди погибших оказались находившиеся на земле

Ранее было известно о 45 погибших.

Выяснилось, что среди жертв крушения самолета есть трое гражданских лиц, которые находились на земле в момент авиакатастрофы. Еще четыре человека, не летевших в самолете, получили ранения.

Среди военных, которые находились на борту разбившегося самолета, пострадавших 49, пишет Reuters.

Военные заявили, что не обнаружили признаков нападения на самолет перед его падением.

Контекст:

Военный самолет Hercules разбился при попытке совершить посадку в аэропорту острова Холо. Военные направлялись для борьбы с повстанцами.

Борт упал в лесистой местности недалеко от аэропорта. Перед крушением несколько военных выпрыгнули из самолета.

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